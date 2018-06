Miting cu japca, site-ul unde oamenii pot reclama presiuni. Au fost postate peste o sută de mesaje privind abuzuri și amenințări „Pe data de 9 iunie are loc in Piața Victoriei un miting organizat de coaliția de guvernare. S-a anunțat ca vor fi aduși din fiecare județ intre 3000 și 15000 de oameni. Deja sunt semnale ca anumite persoane din administrația locala fac presiuni pentru a aduce oameni la București. Abuzand astfel de pozitia lor publica. Daca ai trecut printr-o astfel de situație sau știi pe cineva care este supus presiunilor, completeaza formularul”, potrivit platformei mitingcujapca.ro „Noi postam toate relatarile așa cum sunt scrise și asumate de oameni. Nu le putem verifica, mai ales ca 90% nu conțin date… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

