Mitica, un barbat plapand Mitica, un barbat plapand, n-a prea avut noroc in casatorie. Prima lui sotie, activista de partid, noaptea in pat, ii tot spunea: “Mai mult si mai bine, Mitica!”A doua, era profesoara: “Repeta, Mitica!”, ii tot spunea.A treia, farmacista, il innebunise: “Mitica, de trei ori pe zi: dimineata, la pranz si seara”. Dar acum, cu a patra, a avut noroc: inginer agronom.A fost intelegatoare: “Mitica, numai cand poti; pentru restul, chemam soldatii si studentii!” Articolul Mitica, un barbat plapand apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

