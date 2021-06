Stiri pe aceeasi tema

- Pastele din acest an sta tot sub semnul pandemiei de coronavirus, dar in comparatie cu anul trecut, restrictiile sunt mult mai relaxate. Totusi, chiar daca autoritatile permit mai multa libertatea de miscare, suntem obligati sa ne supunem unor reguli si restrictii.

- Pandemia a exacerbat problemele psihologice și abuzul in randul copiilor, in contextul masurilor de izolare impuse. Principalele probleme asociate pandemiei pentru care copiii au apelat numarul gratuit 116111, precum și instrumentele online de consiliere oferite de Asociația Telefonul Copilului (aplicația Happygraff și www.116111.ro),…

- Autoritațile din Buzau au raportat, marți, zece decese provocate de coronavirus, acesta fiind un nou record negativ de la inceputul pandemiei. Printre victime este și un tanar de 35 de ani, care nu avea altceva decat o anemie ușoara. Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore,…

- Un studiu realizat de Avangarde prezinta o imagine de ansamblu a starii populatiei din Romania in pandemie, in luna martie 2021, dupa ce au fost chestionate 910 persoane. Conform studiului, 79% din populatia Romaniei considera ca situatia tarii in contextul pandemiei de coronavirus se indreapta intr-o…

- Pe 21 martie, in lumea intreaga este sarbatorita poezia. Ziua Mondiala a Poeziei (World Poetry Day) celebreaza una dintre formele cele mai frumoase ale exprimarii umane si ale identitatii culturale si lingvistice a popoarelor. Prezenta de-a lungul istoriei in toate culturile si pe fiecare continent,…

- Deputatul PNL Nelu Tataru, fostul ministrul al Sanatații, a vorbit luni seara, pe B1 TV, despre criza locurilor la ATI și despre pregatirile pentru al treilea val pandemic, amintind ca se discuta inca din debutul crizei sanitare globale despre extinderea pandemiei pe o perioada de circa doi ani „și…

- Andrei Aradoaie și Cristian Filip, cei doi boxeri de la lotul de seniori au un partener special de pregatire, pe pugilistul Cezar Juratoni, care peste cateva luni va boxa in primul meci la profesioniști dupa o pauza de un an și jumatate. Juratoni s-a lasat de box o perioada, a participat la un reality-show…

- Ciprian Marica (35 de ani), finanțatorul echipei Farul Constanța, s-a aratat revoltat de atitudinea doctorilor de la apariția pandemiei de coronavirus și a postat un mesaj dur pe rețelele de socializare. Medicul Beatrice Mahler, managerul instituției „Marius Nasta”, a vorbit despre valul trei al pandemiei…