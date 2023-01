Stiri pe aceeasi tema

- Actorul a incetat din viața in aceasta dupa-amiaza, la Spitalul Elias din Capitala. Acesta avea probleme cardiace, iar in decembrie a fost internat la Spitalul de Urgenta Floreasca din București, la secția Cardiologie.

- Artistul era internat la Spitalul Elias și a suferit un stop cardiac, iar medicii nu au mai avut ce face, conform retetesivedete.ro. La inceputul lunii trecute, Mitica Popescu ar fi fost internat la Spitalul de Urgenta Floreasca, in secția Cardiologie, dar intr-o declarație de la finele lunii decembrie…

- Pe data de 29 decembrie 2022, seara, Nicoleta Parvu, fosta Miss Adolescența 2016, a murit la scurt timp dupa ce a nascut gemene, la Maternitatea Giulești din București. Femeia avea doar 25 de ani.Imediat dupa ce a nascut gemene, Nicoleta Parvu, in varsta de 25 de ani, a murit. Fosta Miss Adolescența…

- O tanara superba, in varsta de 25 de ani, fosta Miss Adolescența in 2016, a murit, seara trecuta, in condiții dramatice. Femeia era din Gura Foii, dar locuia in București, era insarcinata cu gemene și urma sa traiasca cea mai frumoasa perioada a vieții ei, cea de mama. Tragedia s-a petrecut la Maternitatea…

- Mario Camora, super capitanul CFR Cluj, a fost internat de urgența la Spitalul Universitar din București, sambata seara. Camora a acuzat o stare de rau, febra și alte simptome, fiind suspect de apendicita. A fost internat la Spitalul Universitar și, chiar daca fotbalistul voia sa revina in aceasta noapte…

- Sambata seara, cu doar 24 de ore inaintea partidei dintre Rapid și CFR Cluj, din etapa cu numarul 16 din Liga 1, Mario Camora (35 de ani) a fost internat de urgența la Spitalul Universitar din București.Camora a acuzat o stare de rau, febra și alte simptome, fiind suspect de apendicita. A fost internat…

- In perioada 1 ianuarie -30 septembrie, in muncipiul București s-au inregistrat 316 accidente rutiere grave in urma carora 27 de persoane au decedat, 295 au fost ranite grav și 45 ranite ușor, anunța Poliția Capitalei.

- Mario Camora (35 de ani), capitanul campioanei CFR Cluj, a fost internat de urgența in aceasta seara la Spitalul Universitar din București. Fundașul stanga portughez este suspect de apendicita. In ziua premergatoare derby-ului cu Rapid, din Giulești, Mario Camora a acuzat o stare de rau, febra și alte…