- Actorul a fost internat in secția Cardiologie, au declarat pentru Gandul surse apropiate actorului. Medicul Bogdan Oprita, purtatorul de cuvant al Spitalului Floreasca, a confirmat informația, dar a precizat ca nu poate oferi alte detalii, atat timp cat familia nu este de acord. Veteranul cinematografiei…

- Fernando Gomes, fostul atacant portughez, castigator al Ghetei de Aur in anii `80 si cel mai bun marcator din istoria clubului de fotbal FC Porto, s-a stins din viața la varsta de 66 de ani. Sportivul suferea de o boala crunta.

- Catinca Roman, in varsta de 55 de ani, are o fiica pe Calina, insa, nu s-a casatorit niciodata. Acum, vedeta a explicat de ce a ajuns in aceasta situație. „Am facut multe greșeli. Sunt un om imperfect, ca toata lumea…M-am grabit un pic cu alegerea meseriei…Cred ca mi-ar fi placut sa fiu medic…Faptul…

- Betty Stoian le-a dezvaluit urmaritorilor sai de pe rețelele de socializare ca se confrunta cu probleme de sanatate și ca se afla in pauza vocala. Fiica lui Florin Salam este din ce in ce mai activa pe contul ei personal de Instagram și iși ține fanii la curent cu toate momentele din viața ei.

- Valerie Lungu le-a dezvaluit urmaritorilor ei de pe Instagram ca se confrunta cu probleme de sanatate și a mers sa-și faca analize. Totodata, celebra influencerița se lupta și cu anumite probleme cu tenul, dar a luat masuri imediat pentru rezolvarea lor.

- Doliu in lumea teatrului romanesc, dupa ce marele actor Alexandru Arșinel a incetat din viața, la varsta de 83 de ani. Maestrul a plecat dintre noi joi, 29 septembrie, potrivit informațiilor aparute in presa.