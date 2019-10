Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director operativ al SIE, generalul Silviu Predoiu, acum consilier al președintelui Pro Romania, Victor Ponta, are timp de activitați extrapolitice și educaționale, daca tot nu a inceput campania electorala. Generalul Predoiu este invitat de marca al unui simpozion pe tema „Poziția geostrategica…

- Victor Ponta își menține declarația potrivit careia daca premierul Dancila nu se prezinta în Parlament cu un guvern restructurat, pâna mâine, atunci parlamentarii Pro România vor vota motiunea.

- Mai multi lideri ai PSD au facut referire luni, la finalul sedintei Comitetului Executiv National (CExN) al partidului, la modul in care se desfasoara negocierile in vederea asigurarii unei majoritati parlamentare pentru sustinerea Guvernului, dand de inteles ca discutiile se poarta atat cu membri…

- Viorica Dancila il face „mincinos si duplicitar" pe Victor Ponta, dupa ce liderul Pro Romania a scris pe Facebook ca premierul i-ar fi oferit ministere, spunandu-i ca va da afara ALDE de la guvernare. „​Stilul acesta mincinos si duplicitar al domnului Victor Ponta este unul dintre motivele pentru care…

- Un partid in opozitie este ca un manz care poate zburda liber pe pasune. Nu are nicio responsabilitate. Nu trebuie sa fie atent decat la modul in care se exprima. Opinia publica sanctioneaza doar limbajul licentios, afirmatiile care pot fi interpretate ca antisemite, cele care pot face obiectul unor…

- Teodor Meleșcanu a reacționat, miercuri, la anunțul lui Calin Popescu Tariceanu privind alianța ALDE cu Pro România. Senatorul ALDE și fostul ministru de Externe a afirmat ca partidul trebuie sa se poziționeze, neputând fi cu un picior în guvernare și cu unul în opoziție, potrivit…