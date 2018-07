Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice au declanșat, joi dimineața, 23 de percheziții in București și Ilfov, la sediul Fondului de Garantare a Creditelor din Bucuresti, precum și la locuințele mai multor angajați banuiți de corupție. Conform unui comunicat al Poliției, activitățile…

- BCR ofera fermierilor din Romania finanțari de pana la 80%, in baza subvențiilor APIA. Aprobarea se poate obține intr-o singura zi Banca Comerciala Romana a semnat convențiile de colaborare cu APIA și Fondurile de Garantare pentru finanțarea activitaților din agricultura, in campania 2018 Fermierii…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) a acordat, in perioada ianuarie-mai 2018, peste 9000 de garantii si promisiuni de garantare din plafonul alocat pentru acest anul in cadrul Programului „Prima Casa”. Asta inseamna ca peste 9000 de romani vor…

- In cadrul Programului Prima Casa, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) a acordat in primele cinci luni ale anului un numar de aproximativ 9.400 de garanții și promisiuni de garantare din plafonul alocat pentru anul 2018, iar circa 700 de solicitari…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a gazduit joi o conferința in cadrul careia au fost prezentate cele mai importate modele de finanțare dezvoltarii intreprinderilor, iar Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii și programele derulate de instituție…