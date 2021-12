Mită pentru certificate de handicap – DNA Timiș a trimis în judecată 26 de persoane Procurorii DNA Timișoara au trrimis in judecata 26 de persoane, printre care și un fost șef de seviciu din DGASPC Timiș, care ar fi introdus ilegal in baza de date 491 de falși beneficiari de certificate de handicap. Prejudiciul calculat in acest caz depașește 5 milioane de euro. Un comunicat al DNA Timișoara, arata ca […] The post Mita pentru certificate de handicap – DNA Timiș a trimis in judecata 26 de persoane appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

