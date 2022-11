Trei funcționari vamali și un administrator al unei societați comerciale au fost reținut, joi, de DNA sub acuzarea de dare și luare mita. Prejudiciu se ridica la suma de 58 de milioane de lei la bugetul de stat provenit din neplata corespunzatoare a taxelor vamale. In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 998/VIII/3 din 23 noiembrie 2022 , procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 23 noiembrie 2022, a inculpaților: BOLOHAN DANUȚ, șef al Biroului Vamal de…