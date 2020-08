Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta, presedintele Pro Romania, a declarat la Adriana Nedelea LA FIX ca va trebui sa se mute de acasa in perioada campaniei electorale pentru a evita infectarea familiei cu noul coronavirus."Daciana mi-a spus sa ma mut in septembrie. Nu vrea sa pun in pericol copiii si parintii", a precizat…

- Cateva femei au fost surprinse in timp ce furau pavajul de pe o strada din Capitala. Imaginile au fost publicate pe pagina Primariei municipiului Chisinau. In filmulet se vede cum persoanele nu se jeneaza si incarca elementele de constructie intr-un automobil AUDI Q5.

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a emis act de constatare in privința unei primarițe din localitatea Boșcana, raionul Criuleni care ar fi incalcat regimul juridic al conflictelor de interese. In ianuarie 2016, primarița ar fi incheiat cu soțul mai multe contracte care vizau folosința unui…

- PRO Romania Constanta si a prezentat candidatul pentru Primaria Medgidia. Este vorba despre Dumitru Moinescu, fostul primar al municipiului din perioada 2004 ndash; 2008 Medgidia, oras eco ndash; smart ndash; acesta este proiectul cu care acesta vrea sa se intoarca in fotoliul de primar In ceea ce priveste…

- De cateva zile bune, la nivel național se discuta tot mai intens despre posibila creare a unei alianțe PSD - ProRomania - ALDE, o alianța gandita și pentru alegerile locale, dar mai ales in perspectiva viitoarelor alegeri parlamentare. Iar apoi, post-electoral, aceasta alianța sa fie o alternativa la…

- Ludovic Orban a anuntat sambata seara ca in iulie-august vom avea parte de o reducere a numarului de cazuri de infectari cu noul coronavirus, asadar alegerile ar putea fi desfasurate in toamna, dupa perioada de campanie electorala. „Dupa evaluarile facute de epidemiologi, cel mai probabil in lunile…

- In aceasta noapte a fost incendiata mașina primariei Negureni, raionul Telenești. Anunțul a fost facut de primarul satului Ion Popa.Paznicul a alertat poliția in jurul orei 2.00 și a comunicat ca automobilul NIVA, care aparține primariei, a luat foc.

- Alegerile locale pentru primari ar putea avea loc in ultimul weekend din septembrie sau in primul weekend din octombrie, a declarat la Digi FM prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan. Potrivit acestuia, USR și PMP ar fi de acord cu aceste date.