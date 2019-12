MIT SPULBERAT. Gheorghe Mencinicopschi. "Untul şi slănina nu îngraşă" „Toate alimentele de baza – sare, zahar si grasimile nenaturale sau industriale, care se regasesc in alimentele inalt procesate industrial, favorizeaza ingrasarea. Atentie, grasimile naturale nu ingrasa!! Nu ingrasa, de exemplu, grasimile din carne din carne de vita, din carne de porc, din carne de pasare, de peste sau ouale. Conteaza foarte mult modul lor de preparare si de asociere corecta, proteinele de origine animala, cum ar fi o friptura, in mod firesc, ar trebui asociata cu o garnitura de legume, niciodata cu cartofi prajiti. Cartofii prajiti sunt o sursa foarte importanta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

