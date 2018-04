Stiri pe aceeasi tema

- O intrebare la care mulți antreprenori nu știu sa raspunda este: care este profitul suplimentar minim necesar pentru a acoperi costul de finanțare al investiției. Mai jos redam raspunsul lui Iancu Guda, CFA,EMBA:

- Preturile actuale de producator la 1.440 de preparate farmaceutice din Catalogul national de preturi au fost revizuite in scadere de catre Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (AMDM). Un ordin in acest sens a fost semnat de catre directorul general al AMDM, Vladislav Zara. Decizia a fost…

- Primaria Constanta a organizat achizitie publica pentru elaborarea de documentatii tehnico economice aferente unui numar de patru obiective de investitii din municipiu. Potrivit anuntului de atribuire numarul 186344 06.02.2018, contractele au fost castigate de High Construct Project SRL, cu sediul in…

- Vicepresedintele Consiliului Judetean Dambovita, Alin Manole, s-a intalnit luni, 5 februarie 2018, cu reprezentanți ai Companiei Naționale de Investiții, Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice si primariilor Pucioasa si Fieni, pentru a evalua stadiul lucrarilor la obiectivul „Reabilitare…

- Romania a reușit inca o performanța negativa, legata de unele fonduri europene pe care Uniunea Europeana ni le pune la dispoziție. Deși autoritațile centrale s-au laudat ani la rand ca atragem tot mai mulți bani europeni, pe anumite programe operaționale, adevarul este unul dezastruos. Și daca ne uitam…

- SIXT Group Romania a inregistrat anul trecut afaceri de peste 27 milioane euro, cu 10% peste nivelul din 2016, si mizeaza pe o crestere de 20% in acest an, cand urmeaza sa investeasca peste 20 de milioane de euro in toate diviziile sale. Compania are 4.000 de autoturisme in administrare…

- Ce a promis guvernarea PSD-ALDE la inceputul anului, nu in campania electrorala ci in Legea bugetului de stat, si ce a obtinut? Venituri mai mici, ca procent in PIB, la o crestere economica mult peste cea estimata, cheltuieli de investitii taiate cu aproape 13 miliarde de lei, inflatie mai mult decat…

- SC Oil Terminal SA a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul de prezentare a proiectului "Modernizare Rezervor T30 Sectia Platforma Sudldquo;, in vederea obtinerii acordului de mediu. Avand in vedere durata de exploatare, precum si conditiile de amplasare pentru rezervorul T30…