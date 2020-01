Mişustin, birocratul digital, începe să modeleze tranziția lui Putin Tranziția verticala a lui Vladimir Putin a început ieri sa prinda contur odata cu confirmarea oficiala a lui Mihail Misustin ca noul prim-ministru al Rusiei. Un functionar în vârsta de 53 de ani, care a facut o cariera între administrația publica rusa și birourile guvernamentale, si care acum trebuie sa formeze o echipa de guvernare și sa o prezinte președintelui rus. Cabinetul îl va înlocui pe acela al lui Dimitri Medvedev, scutierul lui Putin, care miercuri si-a prezentat demisia, dupa ce președintele a propus modificari constituționale care, în 2024,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

