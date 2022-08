Stiri pe aceeasi tema

- La numai 8 ani, fiica lui Connect-R ii da lecții de viața artistului. In cel mai recent interviu pentru Antena Stars, celebrul cantareț a marturisit ca rolurile in familia lui se inverseaza de multe ori, iar el este cel care primește lecții de la Maya in anumite situații.

- Andreea Banica este o mama model pentru fiica ei. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a oferit detalii despre relația pe care o are cu Sofia. Ce a marturisit artista despre adolescenta și de ce nu ii ofera sfaturi atunci cand vine vorba de haine.

- Virgil Ianțu are o familie superba, cu care se mandrește pe rețelele de socializare. Indragitul prezentator a postat recent o fotografie in care apare alaturi de partenera sa de viața, Roxana, și fiica lor, Jasmina.

- Cristian Daminuța și soția lui, Madalina, se bucura de o familie frumoasa și implinta. Cei doi au devenit recent parinți pentru a doua oara, iar partenera de viața a fotbalistului a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars, daca au pus la punct sau nu detaliile pentru botezul fetiței lor. Ce…

- Charlotte Nastase, fiica adoptiva a lui Ilie Nastase din mariajul cu actrița Alexandra King, il acuza pe acesta ca nu se mai intereseaza deloc de ea. Mai mult, tanara a afirmat ca Ilie Nastase ar fi incercat sa o convinga sa se sinucida. In schimb, fostul tenismen spune ca a ajutat-o foarte mult pe…

- Calin Goia de la „Voltaj” și soția lui, Andreea, sunt casatoriți de 15 ani și au impreuna trei copii. Artistul a fost discret cu viața personala și rar și-a expus familia in public, iar acum, acesta a dezvaluit secretul unei casnicii reușite. „Impreuna ne consultam și chiar facem o echipa foarte buna…

- Misty și Keo traiesc o frumoasa poveste de dragoste de opt ani, iar cei doi au impreuna o fiica, Aria. Artista a marturisit in exclusivitate la Antena Stars detalii despre o a doua sarcina, dar și cum se ințelege cu socrii ei.