- Celia a devenit mama pentru a doua oara in luna februarie, dar a amanat puțin botezul, fiind indecisa cu privire la locul in care va fi organizat. Totuși, artista și soțul ei au reușit sa stabileasca data și țara in care va avea loc marele eveniment, in cele din urma. Cantareața a dat noile detalii…

- Relația dintre Bianca Dragușanu și Gabi Badalau are atat de multe desparțiri, impacari, scandaluri și controverse, incat este greu sa ții pasul. Totuși, vedeta a explicat in cel mai recent interviu pentru Antena Stars cum stau lucrurile in viața ei amoroasa, in prezent. Iata ce declarații usturatoare…

- Misty și Keo formeaza un cuplu de 8 ani, iar aceștia iși doresc acum sa faca pasul cel mare și sa se casatoreasca. Iubita artistului a dezvaluit cum a fost ceruta in casatorie. Relația lui Misty cu Keo a fost plina de obstacole, insa cei doi au reușit sa treaca impreuna peste orice. Se iubesc de 8 ani,…

- Anamaria Prodan a facut un gest emoționant pentru copiii fara parinți in Saptamana Mare. Impresara nu s-a uitat la bani și a mers in vizita la casa de copii pentru ale oferi cateva cadouri, in prag de sarbatori. Iata ce a marturisit impresara in exclusivitate la Antena Stars!

- La aproape doua luni de la moartea iubitului ei, Dana Marijuana a facut prima apariție publica, in direct, la Antena Stars. Ingenuncheata de durere, artista spune ca barbatul ii este inca alaturi și nu accepta ca acesta a plecat dintre cei vii.

- Irina Birou este o cunoscuta și apreciata interpreta de muzica populara de la noi din țara. In exclusivitate la Antena Stars, artista a povestit de ce s-a temut sa le marturiseasca parinților ca are un iubit. Iata de ce și-a ascuns partenerul de familie!

- Anamaria Prodan a anunțat ca e din nou indragostita, insa vedeta susține ca nu poate sa faca vreun pas in relație din cauza divorțului de Laurențiu Reghecampf. Intr-un interviu la Antena Stars, impresara a marturisit ce i-a transmis antrenorul cu privire la șeicul din viața ei.