Mistretul descoperit mort in localitatea buzoiana Matesti nu a fost afectat de virusul pestei porcine africane. Joi dupa-amiaza, laboratoarele de specialitate din Capitala au analizat mostrele trimise de Directia Sanitar-Veterinara si Siguranta Animalelor Buzau, prelevate de la mistretul din Matesti si au transmis ca rezultatul este negativ. Reprezentanții DSVSA au explicat ca mistretul nu era bolnav de pesta porcina africana, iar rezultatul a fost negativ. In acest moment, in judetul Buzau nu este confirmat nici un caz de pesta porcina africana.