Mistreții de la Roma au atacat o femeie care își plimba câinele Daca prin unele orașe de la noi din țara dau iama urșii, la Roma – și e chestiune veche, pe care politicienii tot incearca sa o rezolve, insa, deocamdata fara succes, vin turmele de mistreți. Așa ca, nu e nicio mirare sa te intalnești fața in fața, turist sau localnic, cu aceste animale. A pațit-o și o femeie in varsta de 44 de ani care ieșise aseara, in jur de miezul nopții, la plimbare cu cainele ei. Se afla in cartierul Balduina din Roma de nord, cand opt mistreți au incercuit-o pe ea și pe cainele ei, chiar pe trotuar, pe unde se plimba. Se pare ca ei n-ar fi acționat, daca n-ar fi latrat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

