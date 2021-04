Mistreți torturați pentru antrenarea câinilor de vânătoare, în vestul țării Un tanar de 20 de ani iși antrena cainii de vanatoare folosind mistreții pe care ii avea in curte. Cainii erau asmuțiți ca sa invețe sa-și controleze agresivitatea. S-a intamplat in localitatea Roșcani, județul Hunedoara. Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Hunedoara s-au autosesizat si au emis un ordin de punere in adapost a doi mistreti. […] Articolul Mistreți torturați pentru antrenarea cainilor de vanatoare, in vestul țarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

