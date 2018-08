Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare zi apar noi focare, iar miercuri a fost convocat comandamentul pentru situatii speciale de urgenta ca sa gaseasca solutii mai eficiente pentru combaterea bolii care omoara animalele. Cateva imagini arata cat de usor se deplaseaza porcii mistreti in apa si cum ajung chiar si in zone greu…

- Autoritațile timișene sunt in alerta dupa ce pesta porcina africana, care are o evolutie deosebit de dinamica pe teritoriul Romaniei și se extinde cu repeziciune, a ajuns in județele Bihor, Salaj, Satu Mare, Tulcea, Constanta, Braila și Ialomita. Avand in vedere riscul major generat de posibilitatea…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Timiș solicita crescatorilor de animale sa respecte o serie de masuri pentru... The post Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Timiș trage un semnal de alarma. Virusul pestei porcine africane a fost identificat…

- Virusul pestei porcine africane (PPA) a fost confirmat vineri seara la porcii dintr-o gospodarie din localitatea Crestur, judetul Bihor, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor...

- Virusul pestei porcine africane (PPA) a fost confirmat joi, la un porc, intr-o gospodarie din localitatea Istria, judetul Constanta, informeaza Agerpres, citand Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). “In urma confirmarii diagnosticului de catre Institutul…

- Pesta Porcina Africana este o boala virala a porcinelor domestice si salbatice, cu evolutie rapida si mortalitate de pana la 100% pentru porcii care se imbolnavesc. Virusul acestei boli nu se transmite la om și nu afecteaza omul. Dar in cazul animalelor, pentru aceasta boala nu exista vaccin, nici tratament,…

- Zeci de focare de pesta porcina africana au fost inregistrate in ultima perioada in judetul Tulcea, iar autoritatile din intreaga tara iau masuri pentru a evita raspandirea bolii. Virusul pestei porcine africane provoaca mortalitate in 100% din cazuri, iar aceasta ...

- Virusul pestei porcine africane a fost detectat intr-o proba prelevata de la un porc mistret gasit mort pe un fond de vanatoare din padurea Noroieni, judetul Satu-Mare (la aproximativ 6 km de granita cu Ungaria si 10 km de granita cu Ucraina), a informat ANSVSA.