Mistreţi în parc, zeci de oameni au fost evacuaţi de urgenţă Politistii au venit de urgenta in parc dupa ce un apel la 112 anunta ca o turma de mistreti se plimba pe alei. Trei animale au fost vazute la locul de agrement, printre leaganele si mesele de sah. Echipajele de interventie i-au scos din parc inclusiv pe oamenii strazii. Politistii locali si jandarmii au scotocit padurea in cautarea animalelor, insa fara niciun rezultat. Oamenii legii au ramas toata noaptea sa supravegheze parcul. Specialistii sunt de parere ca animalele au iesit din padure de foame si este foarte posibil sa fi fost mai multi, nu doar cei trei observati pe alei. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

