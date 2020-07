Misterul vulcanului uriaș de pe Pămînt a fost descoperit Oamenii de știința de la Universitatea din Houston au descoperit originea masivului Tamu - un vulcan gigantic situat in Oceanul Pacific, la 1600 de kilometri de Japonia. S-a dovedit ca el nu este un vulcan-scut, așa cum se credea anterior, dar a aparut ca urmare a mișcarii placilor litosferice in urma scurgerii de magma. Cercetatorii au analizat harta cimpului geomagnetic deasupra masivului și au Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

