- Autoritile municipale au organizat patru puncte de prim ajutor toate funcionând între orele 900 i 1700. Singurul punct deschis zilnic de luni pân duminic este situat în Piaa Halelor de pe Str. 1 Decembrie 1918.Celelalte trei puncte funcioneaz în acelai interval orar dar doar...

- Jupiter ascunde o lume infernala. Io, satelitul sau, are cei mai mulți vulcani activi din intreg Sistemul Solar. Imagini detaliate captate de sonda Juno dezvaluie faptul ca intreaga suprafața a lui Io este acoperita de lacuri de lava clocotitoare.

- Presedintele Partidului National Liberal, Nicolae Ciuca, a afirmat luni, dupa sedinta Biroului Politic National, ca este „singurul om politic” din Romania care a demonstrat onoare, dand exemplu rotativa guvernamentala PNL-PSD. „In politica din Romania sunt singurul om politic care am demonstrat ca am…

- Viața la bloc nu este deloc simpla și ușoara, mai ales intr-un oraș intens populat ca Cluj-Napoca. Intrebați daca merita sa se mute cineva in Cluj dupa absolvirea facultații, tinerii au oferit raspunsuri diverse. Unele mai comune, altele mai puțin.Deși puținele spații verzi și traiul scump sunt in fruntea…

- Alegerile locale din Costinești au fost mai mult decat un simplu exercițiu democratic. Ele au devenit o epopee plina de suspans, intrigi și controverse, culminand cu victoria la limita a candidatului PNL, Gheorghe Mechenici. Cu doar doua voturi care au facut diferența, aceste alegeri au ridicat numeroase…

- Ploile din ultima ore au creat mari neplaceri șoferilor din Iași. Mai multe strazi din municipiu au fost inundate, ceea ce a facut ca deplasarea mașilor sa fie foarte anevoioasa. O situație similara a putut fi intalnita la ieșirea din Iași, spre Tomești, la bariera CFR…https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/strazi-din-iasi-transformate-in-lacuri-de-acumulare-din-cauza-ploilor-din-ultimile-ore–1645622.html…

- Iorgos Vardinoianis a incercat sa-l transfere și pe Gica Hagi la echipa Panathinaikos. The post GESTUL INEDIT DIN CULISELE VICTORIEI Misterul miliardarului grec in universul fotbalului first appeared on Informatia Zilei .

- Deși rapoartele despre obiecte misterioase pe cerul Pamantului ar putea starni temeri de atac, șeful Institutului SETI ne incurajeaza sa fim raționali. Bill Diamond susține ca, pana in prezent, nu exista dovezi credibile despre tehnologia extraterestra in spațiul nostru cosmic.