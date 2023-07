Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat spanzurat a fost descoperit, ieri, intr-o padure de salcami din zona satului Foraști, la aproximativ un kilometru de E 85, drumul principal de la Suceava spre Capitala.Macabra descoperire a fost facuta de un localnic care a dat peste un cadavru in stare de descompunere. In scurt timp s-a ...

- Secretarul de stat, chestor general de poliție Bogdan Despescu, a avut luni, 12 iunie 2023, la sediul MAI, o intrevedere cu directorul executiv adjunct al Agenției Europene pentru Poliția de Frontiera și Garda de Coasta (Frontex), Lars Gerdes.Intrevederea a avut loc in contextul lansarii, de catre…

- Ilie Marcel Serbuc, principalul suspect in cazul crimei din Sectorul 4, i-a marturisit luna trecuta mamei sale, la telefon, ca a ucis-o pe fetita gasita gasita ascunsa in lada unei canapele. Declaratia mamei e proba in dosar si i-a convins pe judecatorii de la Tribunalul Bucuresti sa emita mandat de…

- Poliția de frontiera, in colaborare cu FRONTEX, a inregistrat doua incidente la hotar cu Ucraina. Un cetațean al Gerogiei a incercat sa intre in Republica Moldova cu permis de conducere fals, iar un tanar din Republica Moldova a incercat sa ajunga in Ucraina pe cai ilegale. Astfel, pe sensul de intrare…

- Poliția l-a identificat pe cel care a condus SUV -ul marca Mercedes, abandonat pe o strada din Cluj-Napoca, dupa un accident. Șoferul a fost amendat și a ramas pieton 30 de zile.Șoferul unui Mercedes de teren a lovit mai multe mașini parcate pe strada Baba Novac și a abandonat mașina in fața unei uși.…

- "Politistii de frontiera din cadrul PTF Giurgiu si Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu, cu sprijinul personalului Autoritatii Vamale Romane, au descoperit, intr-un autocamion, condus de un cetatean ucrainean, incarcat cu varza, cantitatea de 2.970.000 de tigarete (148.500 de pachete),…

- Politia olandeza a anuntat luni ca a retinut in weekend un barbat care detinea un permis de conducere fals pe numele Boris Johnson, dupa un accident despre care se crede ca l-a produs in stare de ebrietate.