- Secretarul de stat american Antony Blinken s-a angajat vineri sa faca „lumina deplina” asupra „sindromului Havana”, o afecțiune misterioasa ce îi loveste pe diplomatii americani din toata lumea si care a fost comparat uneori cu „atacurile acustice” imputate…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a discutat joi cu seful armatei sudaneze, generalul Abdel Fattah al-Burhane, caruia i-a cerut sa restabileasca guvernul civil dupa lovitura de stat de luna trecuta, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat, transmite AFP preluat de agerpres. "Secretarul…

- Cea mai probabila sursa a "sindromului Havana" sint greierii. Acest lucru se menționeaza in raportul Departamentului de Stat al SUA, al carui text este citat vineri, 1 octombrie, de publicația Independent. Se remarca faptul ca organizația independenta a oamenilor de știința JASON Group a efectuat un…

- Politia germana investigheaza cateva cazuri ale misteriosului 'sindrom Havana', care a afectat in jur de 200 de diplomati americani si membri ai familiilor lor in intreaga lume, semnalate la ambasada SUA la Berlin, informeaza vineri Reuters. In 2016, mai multi diplomati americani aflati la post in…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu s-a intalnit marti cu secretarul SUA al Departamentului de Stat, Antony Blinken, caruia i-a multumit pentru contributia sa la procesul de aderare al Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.

- Aproximativ 24 de diplomati americani din Afganistan au trimis luna trecuta o telegrama în care îl avertizau pe secretarul de stat Antony Blinken în legatura cu riscul caderii capitalei Kabul în mâna talibanilor în timp ce trupele americane se retrageau, transmite…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a numit un consilier de top in materie de securitate energetica pentru a lucra la masuri vizand "reducerea riscurilor" reprezentate de gazoductul de gaze germano-rus Nord Stream 2, informeaza miercuri DPA, conform AGERPRES. Numirea diplomatului Amos Hochstein…