Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile a inceput un nou sezon de aventuri și provocari la Antena 1, denumit de data asta „America Express”. Concurenții au de parcurs un traseu lung de aproape 4.000 km, prin Mexic, Guatemala, Columbia și Statele Unite ale Americii, dar ceea ce poate niciunul dintre concurenți nu știa la inceput…

- Cartea de memorii a printului Harry, „Rezerva”, a devenit cea mai rapid vanduta carte de non-fictiune din toate timpurile și a intrat in cartea recordurilor, anunța Guinness World Records.

- Dezvaluirile recente ale ducelui de Sussex, extrase din interviuri care urmeaza sa fie publicate si autobiografia sa "Spare", asteptata pentru 10 ianuarie, au starnit vineri furia tabloidelor engleze."O reconciliere? Dar ti-ai vandut sufletul, Harry", se arata pe coperta Daily Express, alaturi de…

- Dan Negru nu a oferit niciodata o suma fixa atunci cand a fost intrebat de salariul pe care il incasa la Antena 1, insa acum a vorbit cat se poate de deschis despre plațile care i se faceau, indiferent daca avea sau nu emisiune. „Profesional, mai bine de atat nu puteam alege. Eram platit regește la…

- Cunoscut sub numele de „Ochiul de cristal” de catre inuiți, craterul Pingualuit din Quebec, Canada, a fost candva destinația prospectorilor in cautare de diamante. Dar adevarata comoara sunt poveștile pe care le pot spune apele sale adanci, relateaza BBC, conform G4Media. In 1950, aceasta zona a devenit…

- Tratamentul aplicat de regimul taliban femeilor si fetelor din Afganistan ar putea fi considerat persecutie de gen si, prin urmare, o crima impotriva umanitatii, au apreciat vineri experti ai ONU, relateaza AFP.

- O sticla in care se afla un mesaj vechi de 135 de ani a fost descoperita in podeaua unei locuințe din Edinburgh. Obiectul a fost dat la iveala de un instalator care urma sa monteze un radiator.