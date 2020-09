Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (locul 2 WTA) spune ca nu regreta absolut deloc decizia de a nu participa la turneul US Open, considerand ca a luat o decizie corecta, in contextul in care pandemia de coronavirus inca i se pare amenintatoare, scrie DPA. ''Cred ca decizia…

- Primul turneu oficial pe hard de șase luni incoace a adus senzații noi pentru jucatoare și jucatori, insa toți subliniaza importanța revenirii și, pentru unii dintre ei, pe cea a victoriei „S-au petrecut multe pentru a face iar totul posibil. Este grozav ca tenisul s-a intors, iar eu sunt fericit…

- Patru persoane au murit in urma viiturilor produse intr-o regiune situata in nordul Turciei, langa Marea Neagra, iar alte 11 sunt date disparute, a declarat duminica ministrul de Interne, Suleyman Soylu, citat de Reuters, informeaza Agerpres.Citește și: Ioan Mircea Pașcu, dupa ce Cristoiu…

- Casa cu lei, realizata in stilul Neorenasterii italiene si cu elemente neoclasice, a fost ridicata de armeanul din Constanta, Dicran Emirzian pentru familia sa. Cladirea de la malul marii a fost construita dupa planurile arhitectului roman, Ion Berindei, intre anii 1895 si 1898.De multa vreme, impozanta…

- Acum 14 ani facea ravagii in toata țara cu versuri precum ”Suna periculos, trage fusta mai jos, Pare primejdios, dar e asa de frumos”, insa anii au trecut, iar pentru tineretul din ziua de azi ASIA nu reprezinta decat un continent. Iata cum arata acum Sorana, ex A.S.I.A., dupa 14 ani de la destramarea…

- O furtuna de vara severa a provocat inundatii in centrul orasului Palermo, capitala Siciliei, mai multe persoane fiind date disparute, au informat presa locala si fortele de salvare, potrivit DPA. Ploile puternice au transformat strazile orasul italian in adevarate rauri incepand de miercuri seara,…

- Bogdan Vintila (48 de ani), antrenor FCSB, a comentat victoria echipei sale cu Dinamo, scor 1-0, care le-a asigurat roș-albaștrilor calificarea in finala Cupei Romaniei. Finala Cupei Romaniei are loc pe 22 iulie, la Ploiești, pe stadionul „Ilie Oana”In cealalta semifinala se infrunta Sepsi și Poli Iași.…

- Cancelarul german Angela Merkel a facut numeroase apeluri ferme ca locuitorii Germaniei sa poarte masti pentru a se proteja de coronavirus, însa ea nu a fost vazuta niciodata în public purtând masca, ceea ce a atras atentia presei, comenteaza DPA, citataa de Agerpres.Întrebata…