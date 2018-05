Misterul picioarelor de om care ajung pe plajele din Canada

Stiri pe aceeasi tema

- Diversele afecțiuni, o slaba circulație la nivelul picioarelor, incalțamintea nepotrivita precum și taierea greșita a unghiilor, sunt factori care pot duce la apariția diferitelor probleme ale picioarelor. Netratate corect și la timp, acestea pot conduce, in unele cazuri, chiar pana la amputație. Care…

- Bilantul atacului cu vehicul produs in orasul canadian Toronto a ajuns la zece morti si 15 raniti, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei The Associated Press. In cadrul unei conferinte de presa, Mark Saunders, seful Politiei din Toronto, a precizat ca bilantul incidentului…

- Sute de tineri au respectat traditia vineri in marile orase din Canada adunandu-se ca in fiecare an cu prilejul zilei asa-numite "4/20" pentru a fuma canabis fara niciun fel de constrangere, relateaza AFP. La Montreal, trei pana la patru sute de persoane s-au adunat treptat pe Mont Royal,…

- In Joia Mare, inaite de Cina cea de Taina, Iisus a spalat picioarele celor doisprezece apostoli. Ritual care s-a pastrat in unele zone din țara noastra pana astazi. La Galați, Episcopul Dunarii de Jos, Casian Craciun a spalat picioarele a 12 copii sarmani.

- Capitala Austriei, Viena, este si in 2018, pentru al noualea an consecutiv, orasul cu cea mai ridicata calitate a vietii din lume, conform studiului anual 'Quality of Living 2018', realizat de biroul de consultanta Mercer. În acest clasament, Bucureştiul apare pe locul 107 din 231…

- Ultramaratonistului italian Roberto Zanda i-au fost amputate picioarele. Il așteapta inca o operație: risca sa-și piarda și mainile. Roberto Zanda este internat in Spitalul Umberto Parini din Aosta, iar imagini pe patul de spital au facut inconjurul lumii. Toți au vrut sa știe cum se simte Zanda, aflat…

- FBI investigheaza una dintre afacerile internationale in care este implicata Ivanka Trump. Oficialii FBI cerceteaza negocierile si finantarea privind Trump International Hotel si Trump Tower din Vancouver, conform unui oficial american si unui fost oficial citati de CNN. Investigatia…

- Tampa Bay Lightning, liderul Conferintei de Est a Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL), s-a inclinat la limita pe teren propriu in fata formatiei Buffalo Sabres (scor 1-2), intr-o partida disputata miercuri seara. Oaspetii, aflati pe ultimul loc in ierarhia Estului,…