Stiri pe aceeasi tema

- Rușii au lasat in urma, in timpul retragerii dintr-un atac din Ucraina, arme și echipamente, printre care și niște pachete albe, care datau din anul 1978.Rusia ar avea o armata slaba si nepregatita, sustin jurnalistii internationali.S-a spus asta si dupa ce au fost analizate mai multe arme si echipamente…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, afirma ca Armata Romana are avioane vechi de 40 de ani si TAB-uri din anii 1970, el sustinand ca, in contextul razboiului din Ucraina, Romania nu poate cumpara echipament militar pentru ca piata nu poate onora fara comenzi prealabile.

- In Cluj-Napoca exista mai multe troleibuze care nu sunt folosite in prezent. Dupa ce razboiul din Ucraina se va incheia, o parte din aceste troleibuze vor putea fi donate orașelor ucrainene distruse in timpul conflictului.

- Postul de radio Eho Moskvi (Ecoul Moscovei) a fost desfiintat de consiliul de administratie, a anuntat editorul Aleksei Venediktov, citat joi de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- !!! ???????? ???????????????? ???????????????? ????????????????????????????????, ????????????????????????????, ???????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????! Crucea Roșie Vrancea este alaturi de toți cetațenii Ucrainei in acest moment de grea…

- "Este prematur sa vorbim de un plan concret de a organiza orice gen de intalnire," a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.Tot luni, ministrul ucrainean de Externe a apreciat demersul Franței privind o noua discuție intre Joe Biden și Vladimir Putin, pe tema crizei din Ucraina.…

- Oficialii britanici și germani au respins speculațiile ca ar exista neințelegeri diplomatice intre cele doua țari, in contextul transporturilor aeriene de armament ușor din Marea Britanie catre Ucraina, scrie publicația The Drive. Inregistrarile rutelor de zbor ale avioanelor britanice cu armament arata…