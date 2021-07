Stiri pe aceeasi tema

- In primul weekend din iulie, plaja Costache Negri va gazdui concursul de natație „Cupa verii” – accesul in incinta este interzis publicului in perioada 3-4 iulie! In zilele de sambata, 03.07.2021, și duminica, 04.07.2021, accesul in incinta plajei Costache Negri este interzis publicului, ca urmare a…

- Universitatea Babes Bolyai a hotarat in Consiliul de Administratie ca pe perioada verii, doar studentii vaccinati sa aiba acces in caminele acesteia. Astfel, aceasta hotarare a imparțit studenții in doua tabere: unii sunt de acord cu decizia, alții spun ca vor da universitatea in judecata daca nu va…

- Mihai Stoica (56 de ani), managerul general de la FCSB, a reacționat dupa ce Ilie Stan (53) a susținut ca i s-a interzis accesul la meciurile „roș-albaștrilor”. „Iliesta”, in prezent antrenor la divizionara secunda Gloria Buzau, a afirmat ca i s-a interzis accesul la meciurile formației lui Gigi Becali,…

- 3.500 de politisti se vor afla la datorie, in perioada 9-10 mai, pentru a asigura ordinea publica, circulatia rutiera si pentru a monitoriza respectarea regulilor de prevenire a raspandirii COVID-19. Oamenii legii se vor afla pe teritoriul si in adiacentul cimitirelor, atat in localitatile unde a fost…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 02-10 mai 2021, accesul cetațenilor pe teritoriul cimitirelor din capitala este restricționat, cu excepția procesiunilor funerare. Masura a fost stabilita prin Hotararea nr. 35 din 30 aprilie, a.c., a Comisiei extraordinare de sanatate publica…

- La nivelul comunei Razvad, este interzis accesul autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone pe DJ 720( str. Tudor Vladimirescu- Valea Voievozilor) și DJ 719 (str. Lunca-Razvad) The post RAZVAD:INTERZIS ACCESUL auto cu masa mai mare de 7,5 tone pe DJ 720( str. Tudor Vladimirescu- Valea Voievozilor)…

- Administratia Delta Dunarii-sute de unelte ilegale confiscate Foto: Arhiva. Administratia Deltei Dunarii si politia de frontiera au ridicat în ultimele zile, în vederea conficarii, 600 de carmace, unelte ilegale folosite pentru capturarea sturionilor. Carmacele, siruri…