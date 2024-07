Stiri pe aceeasi tema

- Un drum amenajat in Ținutul Padurenilor din Hunedoara va face posibila conectarea satelor de pe culmile Munților Poiana Rusca fara a mai fi nevoie ca șoferii sa ocoleasca zeci de kilometri prin Hunedoara și Deva.

- Duminica, 21 iulie 2024, la Constanta, vremea va fi in mare parte insorita, cu temperaturi atingand 31deg;C. Umiditatea va fi de 58 , iar precipitatiile sunt estimate la 10 , astfel incat nu sunt asteptate ploi semnificative.Vantul va sufla cu o viteza moderata de 10 km h.Este o zi ideala pentru activitati…

- Dupa mai mult de jumatate de secol in care cele mai multe sate din Ținutul Padurenilor s-au aflat intr-un regres continuu al numarului de locuitori, infațișarea așezarilor din Munții Poiana Rusca a suferit transformari uimitoare.

- Rusaliile le ofera romanilor o mini-vacanța binemeritata, pe care sa o petreaca la malul marii. Vacanța de Paște a trecut, iar romanii au așteptat cu nerabdare urmatoarea mini-vacanța care sa le ofere clipe relaxante alaturi de persoanele dragi. La data de 23 iunie 2024 sunt sarbatorite Rusaliile, la…

- In cea mai mare parte a intervalului vremea va fi calduroasa local caniculara in partea continentala a regiunii intre 10 si 12 iunie, dar posibil si dupa data de 19 iunie cu o medie a valorilor termice diurne de 30...34 de grade.Potrivit ANM, exceptie va face intervalul 14 16 iunie cand media maximelor…

- Oamenii din comuna Batrana din Hunedoara, cea mai mica din Romania ca numar de locuitori, nu vor avea nicio surpriza la alegerile din 9 iunie 2024, pentru funcția de primar al comunei aflata in Ținutul Padurenilor din Hunedoara.

- Burebista a reusit sa uneasca toate triburile sub o singura stapanire si a cucerit un teritoriu urias. Misterul disparitiei sale fulgeratoare de pe scena istoriei nu a fost dezlegat nici astazi. Sunt mai multe ipoteze legate de moartea acestuia. Unii spun ca ar fi fost ucis de o revolta a unor nobili,…

- Peste 20 de peșteri, unele locuite din cele mai vechi timpuri, au fost descoperite in satele din Munții Poiana Rusca, in Hunedoara.. Așezarile oamenilor preistorici au fost rar cercetate și sunt in afara rutelor turistice. Un astfel de loc, spectaculos, se numește Peștera Gaunoasa