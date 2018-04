Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, iese la rampa și dezvaluie ce a discutat cu președintele Iohannis in intrevederea pe care a avut-o cu acesta la Palatul Cotroceni pe Legea salarizarii. „Legea este pusa in aplicare de 9 luni. Este o lege adoptata in Parlamentul Romaniei, dezbatuta intens…

- Lia Olguța Vasilescu a fost, marți, la Palatul Cotroceni, unde a mers, alaturi de premierul Viorica Dancila pentru a discuta, la solicitarea președintelui Klaus Iohannis, despre legea salarizarii.Vasilescu a dezvaluit, la Antena 3, un schimb de replici pe care l-a avut cu președintele și care…

- Intalnire de gradul 0 la Palatul Cotroceni. Premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, au fost chemate de președintele Klaus Iohannis la discutii legate de efectele aplicarii legii salarizarii unitare, dupa ce mai multe categorii sociale au anuntat proteste. Presedintele…

- Premierul Viorica Dancila și ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, au fost invitate de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni pentru a da explicații despre efectele legii salarizarii, transmite Realitatea TV.

- Avizul negativ dat de Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii propunerii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie nu este nicio surpriza pentru nimeni, a afirmat miercuri presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.…

- Premierul Viorica Dancila spune ca in vizita sa la Bruxelles a fost asigurata de catre presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, ca pana la 1 ianuarie 2019, cand va prelua presedintia Consiliului Europene, Romania va fi membru al spatiului Schengen si nu se va mai afla sub MCV. Ea a declarat,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a asigurat-o ca pana la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in anul 2019, Romania va intra in spatiul Schengen si nu va mai fi sub incidenta MCV.

- Premierul Viorica Dancila a oferit detalii referitoare la discutia pe care a avut-o in cursul zilei cu presedintele Klaus Iohannis, dar si detalii despre masurile economice si fiscale si despre scaderea unor salarii, despre legea pensiilor, dar si despre intalnirea cu ambasadorul SUA, Hans Klemm. Intrebata…