”Eu am avut o discutie cu domnul presedinte Iohannis. Este ca si cum discut acum cu dumneavoastra, abordam anumite subiecte, ne vede o tara intreaga, iar maine apare un comunicat in care vad alte lucruri discutate, alte subiecte abordate. Aceasta a fost si situatia cu domnul presedinte Iohannis. Noi am vorbit despre legea salarizarii, chiar eu am mentionat principiile care au stat la baza legii salarizarii unitare (...) a discutat doamna ministru Lia Olguta Vasilescu despre probleme concrete pe Sanatate, Educatie, acolo unde au existat nemultumiri, ce putem sa facem, a fost o discutie calma, constructiva,…