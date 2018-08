Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala a Funcționarilor Publici atrage atenția asupra necesitații asigurarii unui echilibru in interiorul corpului funcționarilor publici, raportat la grupele de varste de la nivelul intregii administrații publice. Informațiile extrase din Raportul privind managementul funcțiilor publice…

- FOTO: arhiva personala Prima decizie a dr. Codruț Munteanu ca manager al Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț este cea de numire a directorului medical. Așa cum și-au dorit mare parte din șefii de secții, noul director medical este dr. Cristina Iacob Atanasoaie, fostul manager interimar din ultimul…

- A 13-a prelevare de organe a avut loc vineri, 20 iulie, la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț. Donatorul este un barbat in varsta de 60 de ani, care a fost internat in urma unui accident vascular cerebral cu inundare hemoragica. In cursul operației s-au prelevat ficatul și rinichii donatorului.…

- Dr. Codruț Munteanu considera ca adevaratul examen pentru a fi managerul Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț l-a susținut abia ieri, 12 iulie, cand i-a cunoscut pe șefii de secție. A ascultat opiniile și punctele acestora de vedere legate de activitatea din spital, și-a notat propunerile, inclusiv…

- Compania ApaServ a anuntat, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca va sista joi furnizarea apei potabile, timp de 12 ore, in jumatate din municipiul Piatra-Neamt, in orasul Roznov si in comunele Dumbrava Rosie, Savinesti si Zanesti. Furnizorul de apa a precizat ca Spitalul Judetean…

- Jumatate din municipiului Piatra Neamț ramane fara apa potabila, marți, timp de 10 ore, in intervalul 8-18. Motivul: reprezentanții Apaserv lucreaza la o conducta magistrala. Intervenția va afecta și orașul Roznov, precum și comunele Dumbrava Rosie, Savinesti si Zanesti, unde oamenii vor ramane fara…

- Tomograful Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț, cel care iși platea singur banii pentru rata lunara, de aproape 90.000 lei, s-a defectat in dimineața de 23 mai 2018, pe la 9 jumatate. Mai intai, ”s-a auzit un zgomot in timpul scanarii” și ”echipa de depanare a spus sa oprim funcționarea pana…

- Ionuț Bogdan Nistor, liderul Solidaritatea Sanitara de la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Neamț spune ca așteapta negocierile cu conducerea unitații sanitare pentru acordarea tichetelor de vacanța. Au fost o serie de discuții luna trecuta, cand s-a pus doar problema felului in care sa se acorde aceste…