- Se intarește misiunea sub comandament francez, lansata pe 28 februarie 2022, ca reactie la razboiul inceput de Rusia in Ucraina, la 24 februarie 2022. Primul convoi cu tehnica militara franceza constand in transportoare blindate, in vederea completarii mijloacelor tehnice ale Grupului de lupta al NATO,…

- Perversa lui Macron – iata ca o expresie consacrata se poate aplica și in cazul președintelui Franței. Deoarece Emmanuel Macron a provocat tensiuni in randul tarilor occidentale, in ultimele zile. Mai precis, presedintele Frantei a declarat ca țara sa nu-și va folosi armamentul nuclear pentru a raspunde…

- In 2018, protestele vestelor galbele au reusit sa stearga 1% din PIB-ul Frantei, a doua mare economie a Europei, turismul, comertul sau asigurarile numarandu-se printre cele mai afectate sectoare la vremea respectiva.

- Norvegia, care a devenit primul furnizor de gaze naturale al Europei, a acceptat contributii militare din partea Frantei, Germaniei si Marii Britanii pentru a-si securiza sectorul petrogazier, a anuntat premierul norvegian vineri, dupa presupusa sabotare a gazoductelor Nord Stream in Marea Baltica,…

- Seceta din Europa „pare sa fie cea mai grava inregistrata in ultimii cel putin 500 de ani”, a anuntat marti Comisia Europeana (CE), citata de DPA, preluata de Agerpres. „Desigur, aceasta este doar o prima evaluare si trebuie sa o confirmam prin datele finale de la sfarsitul acestui an”, a declarat un…

- Dupa ce seceta a lovit puternic Franța in ultima perioada, Paris, capitala Franței a avut parte de o ploaie torențiala care a inundat mai multe strazi. De asemenea furtunile insoțite de rafale puternice de vant au afectat mai multe zone din Spania.