Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de Externe al Chinei, Qin Gang, care a fost demis din funcție in iulie, a avut o aventura extraconjugala in timp ce era ambasador in Statele Unite, a informat marți Wall Street Journal, potrivit digi24.ro .

- China a condamnat, duminica, o scurta vizita in SUA a vicepresedintelui din Taiwan, William Lai, favorit la președinție la alegerile din ianuarie. Ministrul de externe de la Beijing a declarat ca acesta este un separatist si un „scandalagiu pana la capat”. De asemenea, Beijingul va lua masuri ferme…

- Ministrul de externe chinez, Wang Yi, si Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru Politica Externa, Josep Borrell, au avut duminica, 6 august, o conversatie telefonica in care reprezentantul chinez a cerut mai mult ”dialog institutional” intre cele doua parti, transmite Agerpres . Ministrul…

- Misterul care inconjoara soarta fostului ministru de externe al Chinei s-a intensificat, pe masura ce articolele despre el, care fusesera anterior șterse de pe site-ul ministerului chinez de externe, au inceput sa reapara, scrie The Guardian.

- Imediat dupa ce a fost numit din nou in funcția de ministru de externe in guvernul Chinei, Wang Yi, predecesorul și succesorul ministrului disparut Qin Gang, a plecat in vizita la Ankara, unde s-a intalnit cu omologul turc și cu președintele Erdogan pentru a discuta despre situația razboiului din Ucraina,…

- China l-a numit pe diplomatul Wang Yi in functia de ministru de externe marti, inlocuindu-l pe Qin Gang dupa ce acesta a lipsit o luna din spatiul public, informeaza BBC. Qin, in varsta de 57 de ani, fost consilier al președintelui Xi Jinping, a preluat ministerul in decembrie, dar nu a mai fost…

- Ministrul chinez de Externe, Qin Gang, care nu a mai fost vazut in spațiul public de o luna, a fost destituit din functie, transmite BBC. Președintele Xi a semnat decretul, fara a motiva aceasta decizie. Dupa nici 7 luni de la numire, oficialul a fost inlocuit de Wang Yi, predecesorul sau.

- Seful politicii externe a Chinei, Wang Yi, s-a intalnit joi cu ministrii de externe din Rusia, Serghei Lavrov, si SUA, Antony Blinkene, in Jakarta, Indonezia, in marja unei reuniuni ASEAN, organizatia care reuneste tari din Asia de Sud-Est, informeaza Reuters, preluata de news.ro.