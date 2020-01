Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul conform caruia jurnalista Cristina Țopescu a trecut in neființa a fost un șoc pentru mulți dintre romani. Mulți dintre cei care au cunoscut-o au postat pe contul de Facebook mesaje pline de sensibilitate și durere.

- Vestea morții Cristinei Țopescu a șocat o intreaga țara. Puțini știu prin cate experiențe traumatizante a trecut jurnalista. Dar a reușit mereu sa se ridice și sa continue, sa ințeleaga ca e un om cu adevarat puternic, așa cum marturisea mereu. Una din cele mai grele perioade prin care a trecut a fost…

- Surse apropiate anchetei in cazul morții Cristinei Țopescu au afirmat, pentru Mediafax, ca Cristina Țopescu a fost gasita in pat, invelita cu plapuma, fara a avea urme de violența. , potrivit unor surse apropiate anchetei, fiind puțin probabil ca aceasta sa se fi sinucis, iar medicii legiști urmeaza…

- Vestea morții Cristinei Țopescu a provocat reacții imediate in mediul online și in televiziunile in care mulți dintre obișnuiții micului ecran au lucrat alaturi de ea: ”Avea o frumusețe interioara. Intotdeauna și-a iubit meseria”, a notat criticul Irina Margareta Nistor, potrivit Mediafax.Medicul…

- Cristina Țopescu a murit, au anunțat surse apropiate familiei, duminica seara. Fiica celebrului comentator sportiv avea 59 de ani. Trupul neinsuflețit al Cristinei Țopescu a fost gasit duminica seara, in locuința ei. Echipajul de la ambulanța nu a putut face insa nimic pentru a o salva. Vecinii spun…

- Cristina Țopescu a murit, iar trupul acesteia a fost descoperit pe 12 ianuarie, duminica seara, in casa. Cristina Țopescu a murit, au confirmat surse din apropierea familiei. ea a fost gasita decedata in locuința ei din Otopeni. Primii care au intrat in locuința Cristinei Topescu au fost politistii,…

