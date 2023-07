Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul a inceput și, ca in fiecare an, pe litoral au fost detașați pompieri și polițiști pentru a putea face afluenței de turiști. Deja primii 220 dintr-un total de 440 de polițiști detașați au venit in sprijinul polițiștilor constanțeni. Alți 450 de pompieri din 9 județe vor suplimenta forțele de…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunta ca, in urma monitorizarilor facute la nivel national de mai multe institutii, dar si in urma discutiilor pe care le-a avut cu omologii sai din Ucraina si Bulgaria despre dezastrul provocat de ruperea barajului Nova Kahovka din Ucraina, nu exista, la acest moment,…

- Pe principiul “munții noștri aur poarta”, Romania are o șansa uriașa de a folosi resursele extraordinare ale Marii Negre și de a duce Uniunea Europeana cu un pas mai aproape de tranziția catre energia curata, regenerabila. Practic, la Marea Neagra, la Șantierul Naval de la Mangalia se construiesc…

- Decizia de investiție in extracția gazelor din Marea Neagra va fi luata miercuri, 21 iunie, anunțul urmand sa fie facut de OMV Petrom, liderul de proiect și operator al consorțiului din care mai face parte și Romgaz, potrivit unor surse din piața. Odata luata decizia, sunt necesari inca cel puțin trei…

- Decizia de investiție in extracția gazelor din Marea Neagra va fi luata miercuri, 21 iunie, anunțul urmand sa fie facut de OMV Petrom, liderul de proiect și operator al consorțiului din care mai face parte și Romgaz, potrivit unor surse din piața. Odata luata decizia, sunt necesari inca cel puțin trei…

- Din weekend-ul viitor, turiștii vor avea la dispoziție 32 de trenuri, prin programul de transport estival „Trenurile soarelui", ce vor asigura zilnic legaturi directe in toata țara, cu stațiunile de la malul Marii Negre și cu Delta Dunarii. Potrivit companiei, trenurile interregio estivale au vagoane…

- Lucrarile de extindere a plajelor au scos o iveala epava unei ambarcațiuni din lemn, veche de 200 ani, scufundata aproape de țarm. Corabia a devenit astfel parte din noua plaja, fiind ingradita pentru a fi cercetata de catre arheologi pe uscat, o premiera pentru Romania.

- Numerosi romani au ales sa petreaca zilele acestea in diverse zone turistice si nu putini sunt cei care au optat pentru litoralul Marii Negre. De marea de la noi se bucura si turisti straini, care au ajuns sau urmeaza sa vina astazi la Constanta, un punct inclus pe traseul croazierelor pe Dunare. In…