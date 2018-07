Misterul cursurilor de contabilitate facute de Dragnea la o universitate fantoma din Alexandria

Stiri pe aceeasi tema

- O fotografie cu un batran care vopseste cu pensula numele eroilor pomeniti pe un monument din Alexandria a fost postata pe Facebook. Imaginea cu pricina a fost facuta in urma cu 2 ani, cand s-a si viralizat.

- Claudiu Nasui a invocat articolul 26 din Regulamentul Camerei Deputatilor care spune ca: “Presedintele Camerei Deputatilor poate fi revocat inainte de expirarea mandatului, cu votul majoritatii deputatilor prezenti, cu asigurarea cvorumului legal. Votul este secret si se exprima prin bile. Propunerea…

- Patru milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara, pentru amenajarea unor containere ca spații sociale temporare in Alexandria in Economie / on 22/06/2018 at 10:49 / Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, 21 iunie, suplimentarea bugetului municipiului Alexandria cu 3,94 milioane de lei. Banii…

- In ziua in care liderul PSD si-a asteptat – și a primit sentinta de 3 ani și 6 luni de inchisoare – in dosarul angajarilor fictive, reporterii Libertatea au discutat cu locuitorii din Alexandria si din Gratia, localitatea natala a lui Liviu Dragnea, pentru a vedea ce parere au acestia despre trimiterea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, joi, pe Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare in dosarul DGASPC Teleorman in legatura cu angajarea in aceasta institutie a doua persoane care de fapt lucrau pentru organizatia PSD. Decizia nu este definitiva. Dragnea…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, si Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, vor afla azi solutiile in dosarele in care au fost trimisi in judecata de catre procurorii DNA. Stefan Pistol presedinte , Geanina Arghir si Constantin Epure, toti magistrati ai…

- FERMA SALCIA S.A, fima care anul trecut figura ca fiind patronata de Ștefan Valentin Dragnea, fiul liderului PSD Liviu Dragnea, a pierdut in anul 2017 suma de 1,3 milioane de lei, dupa ce in anul precedent avusese un profit de 52.000 de lei. Conform ultimelor cifre de la Finante, Ferma Salcia S.A.…

- Avocatul Floarei Alesu, fosta șefa a DGASPC Teleorman, judecata in dosarul șefului PSD , cere, miercuri, la ICCJ ca DNA sa spuna in ce sens a colaborat cu SRI in instrumentarea acestui dosar. Mai precis, avocatul cere judecatorilor sa emita o adresa catre DNA prin care sa spuna in ce context o unitate a SRI…