Stiri pe aceeasi tema

- Virusul care provoaca variola maimuței a fost identificat pana in prezent in peste 50 de tari situate in afara Africii unde este endemic. Numarul cazurilor este in crestere si in tari din Africa, a precizat OMS, solicitand intensificarea testarii. Lista persoanelor din categoria de risc a crescut.

- A venit vara, iar mulți romani și-au planificat deja concediile din aceasta perioada. Unii prefera sa mearga la mare, la munte sau sa viziteze cele mai importante capitale europene. In schimb, cei de la European Best Destinations, cel mai vizitat site de turism european, au ales cele mai bune plaje…

- Charlize Theron a surprins cu cea mai recenta apariție a sa. Actrița in varsta de 46 de ani a afișat o silueta de invidiat, dar și o schimbare de look. In ultimii ani, la cele mai cunoscute evenimente de peste Ocean, Charlize Theron avea un look tineresc, modern. Parul il avea vopsit blond și era tunsa…

- Unii sunt de parere ca invazia Ucrainei nu are vreun sens economic pentru Rusia și ca ar putea duce doar la un colaps. Insa, adevaratele motive ar putea fi evidente pe parcurs, planurile lui Putin ar putea avea o logica din punct de vedere economic. De ce ar vrea Vladimir Putin Ucraina In cazul in care…

- Simiso Buthelezi (24 de ani), pugilist din Africa de Sud, a incetat din viața la doua zile dupa ce era protagonsitul unui moment infricoșator in ring, cand s-a intors cu spatele la adversar și a inceput sa loveasca in aer. Pe 5 iunie 2022, Simiso Buthelezi și Siphesihle Mntungwa s-au luptat pentru titlul…

- Pandemia COVID incepe sa revina in Franța in ultimele zile. Dupa o scadere constanta a noilor infectari, acum Franța a ajuns la 20.000 de contaminari pe zi. De cateva zile, „am observat deja o ușoara creștere (…) a circulației” coronavirusului, a declarat Guillaume Spaccaferri, epidemiolog la Sante…

- 16 mai: Eclipsa totala de Luna, SuperLuna sau Luna Sangerie. Cand se va putea vedea eclipsa in Romania Eclipsa de Luna din noaptea de duminica spre luni 2022 este o eclipsa totala. Fenomenul se va putea vedea complet in cea mai mare parte a Americii de Nord și de Sud, incepand din nord-vestul Americii…

- Doua noi sub-variante ale variantei Omicron a coronavirusului se pot sustrage anticorpilor generati in urma infectarii anterioare suficient de bine pentru a declansa un nou val, insa sunt mult mai putin capabile sa reziste in sangele persoanelor vaccinate impotriva COVID-19, au constatat oamenii de…