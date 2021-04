Misterul craterelor apărute de nicăieri în Siberia (VIDEO) Ani la rand, in tundra siberiana au aparut de nicaieri cratere uriașe. Oamenii de știința ruși spun ca au reușit sa rezolve misterul, cu ajutorul tehnologiei și al dronelor. Cel puțin 17 asemenea cratere au fost descoperite pana acum in Siberia, dar numarul lor ar putea fi mai mare. Cu ajutorul tehnologiei de cartografiere 3D și a dronelor, oamenii de știința au reușit sa-și faca o idee despre cum anume s-au format. Totul incepe cu o acumulare de gaz metan in solul veșnic inghețat. Evgeny Chuvilin, Institutul de Știința și Tehnologie Skolkovo spune ca „in timp ce presiunea crește in aceste acumulari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un crater masiv a aparut brusc in tundra siberiana anul trecut, dupa o explozie puternica de gaz metan care a aruncat bucați de gheața și stanca la zeci de metri distanța, care a lasat „o cicatrice” circulara in peisajul gol și straniu.

- Fotografierea cu drone, modelarea 3D și inteligența artificiala au ajutat oamenii de știința sa-și explice ce a produs craterele uriașe din Siberia. Potrivit CNN, citat de HotNews , aceste gauri sunt legate de schimbarile climatice. Un crater masiv a aparut violent in tundra siberiana anul trecut, cand…

