- Oamenii de știința au descoperit ce se ascunde, de fapt, in spatele cometei ciudate despre care s-a crezut ca ar putea fi o nava extraterestra. Ei au gasit o explicație pentru comportamentul ciudat al misterioasei comete.

- Noi cutremure au zguduit sambata Turcia. In urma seismelor din ultimele ore, o noua groapa uriașa a fost formata. Un crater uriaș s-a format peste noapte in Turcia, dupa ultimele cutremure. Oamenii sunt ingrijorati. Craterul are diametrul de 37 de metri și o adancime de 12 metri. Groapa uriasa a fost…

- Dupa seria de acțiuni soldate, in ultimele zile, cu doborarea mai multor obiecte neidentificate deasupra Statelor Unite ale Americii și Canadei, responsabilii militari americani spun ca nu știu natura, proveniența sau scopul dispozitivelor aeriene pe care

- Considerata una dintre cele 7 minune a lumii moderne, Statuia lui Iisus are un paratrasnet care acopera varful coroanei de spini. Potrivit specialiștilor din Brazilia, fenomenul este destul de raspandit, iar fulgerele au mai lovit statuia inalta de 38 de metri. Cel mai puternic trasnet a fost in 2014…

- Oamenii de stiinta incearca sa elucideze misterul a 330 de unelte din piatra cu o vechime de circa 2,9 milioane de ani, descoperite intr-un sit arheologic din Kenya, pe malul Lacului Victoria, care erau folosite pentru transarea animalelor, inclusiv hipopotami, precum si pentru zdrobirea materialelor…

- Arheologii au rezolvat misterul unei nave scufundate in 1672 care a fost numita pana acum „epava necunoscuta de langa Eastbourne”. S-a constatat ca este vorba despre nava de razboi olandeza Klein Hollandia, scrie The Guardian.