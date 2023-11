Așa-numita "Casa Alba Guyiang" este o structura gigantica situata in zona selecta a Parcului Huaguoyuan Wetland din orașul Guiyang, in provincia chineza Guizhou. Avand un stil arhitectural observat de obicei in palatele și muzeele europene, Casa Alba din Guiyang a devenit unul dintre cele mai emblematice obiective turistice din orașul chinez Guiyang, informeaza odditycentral.com.

Deși mulți au descris-o ca fiind "kitsch", "exagerata" și excesiv de opulenta", nu se poate nega atracția atragatoare a acestei structuri megalitice, atat in timpul zilei, cat și pe timp de noapte, cand este luminata…