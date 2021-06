Stiri pe aceeasi tema

- Un funizor de servicii medicale din statul Washington refuza accesul persoanelor albe la serul impotriva coronavirusului, iar departamentul de sanatate al statului permite acest lucru. In prezent, African American Reach and Teach Health Ministry (AARTH) acorda prioritate „negrilor, indigenilor și…

- Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgența a hotarat ca restricțiile in București sa se relaxeze, dupa ce rata de infectare a scazut sub 3.5 la mia de locuitori in ultimele 14 zile. Se deschd salile de fitness, insa restaurantele raman inchise la interior. Comitetul Municipal pentru…

- Joi, 22 aprilie, de la ora 19.00, secția REVISTA a Teatrului Municipal Baia Mare va invita la premiera spectacolului DINCOLO DE TIMP ȘI GENERAȚII (Dueluri amicale in duete muzicale), o serie de dialoguri muzicale și coregrafice, care aduc impreuna artiști cu varste și stiluri diferite, intr-un remember…

- Joi, 15 aprilie, s-a facut recepția stației de cale ferata PO Patinoar, situata pe linia care unește Gara de Nord de Aeroportul Otopeni. Este oprirea din dreptul patinoarului construit de Ion Țiriac in Otopeni. De altfel, respectiva stația a fost și condiția pusa de omul de afaceri pentru a menține…

- Corpul de control al prim-ministrului a sesizat Ministerul Public ‘in rem’ privind accesul in Registrul Electronic National de Vaccinari (RENV), ca urmare a verificarilor preliminare efectuate la Ministerul Sanatatii si la celelalte institutii din subordinea sau coordonarea Guvernului care au atributii…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat ca va inainta un set de propuneri pentru accesul spectatorilor la spectacole și concerte. Astfel, ministrul Bogdan Gheorghiu a precizat ca accesul ar putea...

- Reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au declarat ca circulatia va fi permisa pentru slujbele de Pastele Catolic și au facut un apel la responsabilitate, facand recomandari pentru persoanele care vor participa la slujbele religioase. Circulatia persoanelor in noaptea de 3 spre 4 aprilie…

- Mii de utilizatori ai platformei de microblogging Twitter au raportat, luni dupa-amiaza, probleme de conectare, anunta Downdetector, un site de monitorizare a retelelor de socializare online. In ultimele 24 de...