Misterul care a pus părinții pe jar: Bebelușul care s-a născut cu părul alb Un bebeluș s-a nascut in Szekesfehervar, Ungaria, cu parul alb, cazul devenind rapid viral pe rețelele de socializare. Baiețelul cu numele „Bence” s-a nascut in circumstanțe normale, fara probleme, insa deși micuțul a venit sanatos pe lume, parinții s-au speriat pentru ca acesta avea parul alb. Medicii au crezut inițial ca Bence ar putea avea albinism. Albinismul este o tulburare congenitala care impiedica corpul uman sa creeze melanina - un pigment care determina culoarea parului, culoarea ochilor și culoarea pielii. Pentru a obține un raspuns oficial, medicii au testat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

