Misterul bărcii cu 12 cadavre din Marea Caraibilor. O victimă a fost identificată după tricoul inscripționat cu versurile lui Lionel Richie In zorii zilei de 28 mai 2021, o barca in deriva a aparut in Marea Caraibilor. Pescarii care au gasit-o au constatat cu groaza cum toți cei de la bord erau deja morți. Așa s-a nascut un mister: de unde venea acest grup și care era istoria naufragiului? Au incercat sa-l descifreze jurnaliștii de la AP News.O barca vopsita in alb și albastru a aparut la orizontul apei, in apropiere de insula Tobago, din Caraibe. De la distanța, parea abandonata - nimeni la bord. Era ora 6.30, 28 mai 2021.Cațiva pescari s-au apropiat de vas și au simțit imediat un miros strident de putrefacție. In barca se aflau… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a exclus posibilitatea ca Romania sa piarda bani din PNRR și a adaugat ca daca luam ad-litteram ce ne-am asumat in PNRR se vor depopula mai multe ministere. El a menționat in cadrul unui interviu la Europa FM ca saptamana viitoare coaliția va veni cu mai multe amendamente.

