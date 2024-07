Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a avut parte de aventura vieții sale in timp ce naviga cu barca in Oceanul Atlantic. La un moment dat, ambarcațiunea sa a fost inconjurata de un grup de balene. View this post on Instagram A post shared by Tom Waddington (@tomwaddington_skier)

- Fluturii cunoscuți sub numele de „doamne pictate” sau Vanessa Cardui, fac parte dintr-o specie de culoare portocalie, neagra și alba care este comuna in aproape toata lumea. Aceștia calatoresc, adesea, pe uscat, pentru a se putea opri sa se odihneasca

- Un tanar venit in vacanța in Romania a trait o experiența autentica la munte. A plecat din camera lui confortabila de la hotel și a ajuns sa fie ajutorul unui cioban. Turistul s-a filmat in momentul in care s-a aflat in mijlocul unei cirezi de vaci.

- Inflamatia la mijlocul vietii poate contribui la incetinirea semnificativa din punct de vedere clinic a vitezei de mers la sfarsitul vietii, chiar si in randul adultilor care par sanatosi, indiferent de rasa si dezavantaj socio-economic. Monitorizarea regulata si interventiile pentru inflamatie pot…

- Oamenii de știința au rezolvat misterul originii stravechilor arbori baobab. Conform studiilor ADN, acești arbori emblematici au aparut pentru prima data in Madagascar, in urma cu 21 de milioane de ani, scrie BBC. Semințele lor au fost ulterior transportate de curenții oceanici in Australia și, de asemenea,…

- Narcis a fost victima unui barbat periculos, care l-a batut crunt in apropierea unui club și l-a lasat mutilat pe viața. La trei ani de la ororile prin care a trecut, tanarul vrea sa se faca dreptate, iar agresorul sau sa plateasca pentru ce a facut. Narcis și mama lui au facut declarații ingrozitoare.