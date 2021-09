Stiri pe aceeasi tema

- Claude Joseph, cel care a condus Haiti ca premier dupa asasinarea presedintelui Jovenel Moise, a declarat ca a fost de acord sa demisioneze, predand puterea unei persoane sustinute de comunitatea internationala, potrivit Mediafax. Anuntul, facut intr-un interviu pentru ziarul Washington Post si preluat…

- Șeful securitații palatului prezidențial din Port au Prince a fost reținut de poliție, potrivit unui apropiat al sau, in timp ce autoritațile din Haiti continua sa investigheze asasinarea președintelui Jovenel Moise, informeaza CNN.

- Principalul suspect in asasinarea presedintelui statului Haiti, Jovenel Moise, a fost arestat. Este vorba despre un cetațean al națiunii insulare care ar fi venit in țara cu un avion privat și ar fi avut motive politice de a-l ucide pe seful statului.

- Politia haitiana a arestat vineri, la Ambasada Taiwanului, 11 persoane care ar fi participat la asasinarea presedintelui Jovenel Moise, ucis prin impuscare de catre un comando inarmat care a intrat in noaptea de marti spre miercuri in resedinta sa de la Port-au-Prince, relateaza AFP.

- Poliția din Haiti spune ca a ucis patru presupuși „mercenari” și i-a capturat pe alții doi in urma asasinarii președintelui haitian, la 7 iulie. In varsta de 53 de ani, Jovenel Moise a fost asasinat in dimineața zilei, intr-un atac asupra reședinței sale din apropiere de capitala Port-au-Prince. Nu…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a condamnat vehement asasinarea "odioasa" a omologului sau din Haiti, Jovenel Moise, exprimand preocupare privind criza politica din aceasta tara si cerand...

- Președintele din Haiti, Jovenel Moise, a fost asasinat in reședința sa privata. Soția lui a fost, de asemenea, ranita in cadrul atacului. Asasinii nu au fost inca identificați, relateaza Reuters.