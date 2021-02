Stiri pe aceeasi tema

- Acum ca s-au incheiat sarbatorile de iarna, a inceput un nou an, artiștii ușor-ușor lanseaza primele piese din 2021. Este exact și in cazul tinerei interprete, Maria Cușnir, cea care a scos la rampa a doua piesa din repertoriul ei muzical. “Clipa” este o piesa cu sunet modern și cu mesaj motivațional.…

- Ne apropiem de luna dedicata dragostei, ceea ce anunța și o serie de piese care vor starni sentimente puternice in sufletele ascultatorilor noștri. Iar ce sentiment este mai magic decat cel de iubire sincera, aspiraționala, catre taramuri nedescoperite de inima fiecaruia dintre noi pana acum? The Answer…

- NAVI lanseaza primul cantec in limba romana, “Universuri paralele”, dupa “In noapte” (2011). Piesa este diferita de cele incluse pe albumul de debut, “Songbird”, remarcandu-se de data aceasta printr-un stil mainstream pop. “Universuri paralele” are la baza o poveste pe care fiecare a trait-o cu siguranta…

- GUILTY lanseaza cel de-al patrulea lor single si al doilea videoclip oficial, intitulat “Freeing my heart”. Piesa a fost compusa si inregistrata recent in Bucuresti, iar videoclipul a fost filmat intr-o zi de noiembrie, tot in apropierea Bucurestiului. “Freeing my heart vorbește despre renuntarea la…

- Alex Cruceru, absolvent al UNATC,se lanseaza in muzica cu single-ul “Rock Star”. Piesa este compusa de Any1 (Andy Robert), producator care a mai colaborat cu artiști precum Snoop Dogg, Amna, Lora, Connect-R, Puya sau Mandinga. “”RockStar” este o melodie pop, cu influențe funk. Aceasta a aparut din dorința…

- Pentru noul sau single, One more dance, DJ-ul de muzica electronica R3HAB a facut echipa cu artista de origine norvegiana Alida. Impreuna au creat o piesa puternica ce, cu siguranța, le va da tuturor o stare foarte buna și le va alunga grijile. R3HAB aduce un vibe dance, cu linii puternice de bas, care…

- Formatia The Mono Jacks lanseaza melodia "Caffe Sospeso", al treilea single de pe albumul "Gloria", un cantec despre solidaritate si bunatate. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, noul cantec The Mono Jacks are un live video filmat la concertul de lansare al albumului "Gloria", care a avut loc…