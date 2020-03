Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți filologi au remarcat faptul ca, odata cu epidemia de coronavirus, a izbucnit in presa romaneasca și o epidemie de cuvinte care, pur și simplu, nu exista in dicționare. Paginile ziarelor, ecranele televizoarelor și largul internetului au fost inundate, brusc, de „izoleta”, „contacți”, „carantinat” sau „pozitivat”. Cuvinte…

- Politistii comunitari incearca sa fie cat mai vigilenti, dar isi dau cu stangul in dreptul! Desi stau zi si noapte in strada, muncesc degeaba. Aplica amenzi pentru parcari neregulamentare… insa nu sunt valabile. Motivul- Limba romana este prea grea p...

- Peste trei sferturi din tara se va afla sub avertizare Cod galben de intensificari ale vantului, ninsori si viscol pana joi dimineata, reiese din prognoza publicata de Administratia Nationala de Meteorologie. Judetele afectate de avertizarea Cod galben sunt: Maramures, Bihor, Arad, Timisoara,…

- Aproape de granița Romaniei, profesori și elevi duc o lupta nedreapta pentru a putea invața in limba pe care o iubesc. Fac și 50 de kilometri pe zi ca sa ajunga intr-o școala cu predare in limba romana.

- Copiii de la doua gradinițe din Aiud, cu predare in limba romana, respectiv maghiara, au sarbatorit impreuna cei 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Au prezentat costume naționale și au jucat Hora Unirii. Copiii grupei mari de la Gradinița cu Program Prelungit nr. 2 Aiud, insoțiți de educatoarele…

- Date de 21 ianuarie este una dintre cele mai importante pentru cultura romana și are legatura directa cu Alba Iulia. Acum 372 de ani, in data de 21 ianuarie, aici s-a publicat prima traducere integrala in limba romana a Noului Testament. Noul Testament de la Balgrad a fost publicat in 1648 la Balgrad…

- FOTO – Arhiva Peste 100 de perchezitii in Bucuresti si 25 de judete au loc miercuri dimineata la persoane banuite ca au facut achizitii fictive in valoare de 2 milioane de euro. Achizitiile s-au facut de la firme care nu au personal angajat, administrate de aceleasi persoane fizice. Politistii de investigare…

- Distrigaz Sud Retele, amendata cu 3,7 mil. euro de Consiliul Concurentei pentru abuz de pozitie dominanta Consiliul Concurentei a anuntat luni ca a sanctionat distribuitorul de gaze naturale Distrigaz Sud Retele cu amenda in valoare de 17,65 mil. lei (3,7 mil. euro), pentru abuz de pozitie dominanta…