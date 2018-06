Stiri pe aceeasi tema

- Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, a oferit exemplul Zilei Z din Al Doilea Razboi Mondial, cand trupele aliate au debarcat in Normandia pentru a elibera Franta de sub ocupatia nazista, pentru a demonstra relatia „foarte puternica” a SUA cu Germania, scrie The Independent.

- „Atac sonic”. SUA isi retrag mai multi diplomati din China. Aceștia au prezentat simptome similare cu cele confirmate de staff-ul diplomatic din Cuba, ceea ce a crescut ingrijorarile ca ar putea fi vorba de un atac sonic, scrie The Guardian. Purtatoarea de cuvant a departamentului, Heather Nauert, a…

- Inaugurarea ambasadei Statelor Unite la Ierusalim nu este motivul manifestatiilor palestiniene reprimate in sange de Israel, ci un "pretext" utilizat de Hamas pentru "a incuraja violenta", a declarat marti Departamentul de Stat de la Washington, citat de AFP. Intrebata cu insistenta de jurnalisti la…

- Liniile aeriene din SUA au anuntat marti ca au fost informate de Departamentul de Stat de la Washington ca zborurile comerciale americane pot survola in continuare Rusia, transmite Reuters. Departamentul de Stat a confirmat ca Rusia a prelungit permisiunea de survol pentru aeronavele de pasageri…

- Departamentul de Stat al SUA a facut cunoscut marti, prin purtatoarea de cuvant Heather Nauert, ca inspectorii Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) nu au ajuns inca in Douma, orasul de langa Damasc unde se presupune ca a avut loc un atac chimic in 7 aprilie. Anterior,…

- Zborurile comerciale americane ar putea fi obligate sa ocoleasca Rusia, informeaza Reuters. Departamentul de Stat al SUA a anuntat marti ca discuta cu companiile aeriene despre expirarea acordului cu autoritatea aeronautica civila rusa, la miezul noptii (GMT).Purtatoarea de cuvant a diplomatiei…

- Familii de diplomati revenite in Canada au continuat sa se planga de simptome precum ameteala, dureri de cap si incapacitate de concentrare, iar in unele cazuri astfel de manifestari pareau sa scada in intensitate pentru a reveni apoi, a anuntat luni intr-un comunicat Departamentul canadian pentru…